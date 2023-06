La NIO ET5 Touring arriverà anche in Europa

NIO ha svelato la sua nuova proposta nel segmento delle station wagon elettriche: si tratta della ET5 Touring, che deriva dalla berlina ET5 di cui abbiamo già avuto modo di parlare in precedenza. La vettura è stata mostrata in occasione del NIO Day 2021 e sarà disponibile anche per il mercato europeo. Dal punto di vista estetico, la ET5 Touring non presenta differenze significative rispetto alla berlina nella parte anteriore.

Quello che cambia è la parte posteriore, con una linea del tetto più lunga che termina con un piccolo spoiler. Sul tetto, inoltre, si nota la presenza di un sensore LiDAR che serve per il funzionamento del sofisticato sistema di assistenza alla guida di cui la vettura è dotata. La nuova station wagon elettrica ha una lunghezza di 4.790 mm, una larghezza di 1.960 mm, un’altezza di 1.499 mm e un passo di 2.888 mm. Grazie alla forma da station wagon, la vettura offre molto spazio all’interno per i passeggeri e una maggiore capienza del bagagliaio.

Secondo NIO, lo spazio totale per i bagagli è di 1.300 litri abbattendo lo schienale dei sedili posteriori. L’interno, comunque, riprende quello della berlina. Dunque, questo significa che ha un aspetto minimalista. Dietro il volante c’è il pannello da 10,2 pollici della strumentazione digitale. Al centro, invece, c’è il display touch verticale da 12,8 pollici del sistema infotainment. Tra le dotazioni di serie c’è anche un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, si distingue il sistema NIO Aquila Super Sensing che dispone di ben 33 sensori tra cui il LiDAR citato prima.

Il merito al powertrain, è lo stesso della berlina. Dunque, la station wagon ha un doppio motore elettrico che eroga complessivamente una potenza di 360 kW. Per accelerare da 0 a 100 km/h ci vogliono 4 secondi. Si potrà scegliere tra una batteria da 75 kWh e una da 100 kWh. Ovviamente, è supportato il battery swap. Con l’accumulatore di maggiore capacità, NIO afferma una percorrenza di 560 km secondo il ciclo WLTP (modello europeo). Il prezzo dell’ET5 Touring, in Cina, parte da 298.000 Yuan (38.200 euro) con batteria da 75 kWh, da 356.000 Yuan (45.600 euro) con batteria da 100 kWh e da 228.000 Yuan (29.200 euro) con BaaS (Battery as a Service) a cui dovrà essere aggiunto un canone mensile di 980 Yuan (125 euro) per la batteria da 75 kWh e di 1.680 Yuan (215 euro) per quella da 100 kWh.Per quanto riguarda il mercato europeo, la casa automobilistica ha comunicato che le consegne inizieranno nel quarto trimestre del 2023.

Per quanto riguarda i prezzi europei, prendendo come riferimento la Germania, la NIO ET5 Touring con batteria da 75 kWh parte da 59.500 euro, mentre con l’accumulatore da 100 kWh da 68.500 euro. Guardando anche all’Olanda, la station wagon elettrica parte, rispettivamente, da 63.900 euro e 72.900 euro. Se i consumatori scelgono di acquistare l’ET5 Touring usando il modello BaaS, il prezzo di partenza, per esempio, in Germania è inferiore di 12.000 euro per la versione da 75 kWh e di 21.000 euro per la versione da 100 kWh.