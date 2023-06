Ferrari 499P vince le 24 Ore di Le Mans 2023

La Ferrari ha festeggiato il suo ritorno alla classe regina del Mondiale Endurance con una vittoria memorabile al 24 Ore di Le Mans 2023. La 499P numero 51, pilotata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, ha tagliato per prima il traguardo della gara più prestigiosa e impegnativa del mondo dell’endurance, battendo la Toyota numero 8 di Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.

Per il Cavallino Rampante si tratta della decima vittoria alla 24 Ore di Le Mans, a distanza di 58 anni dall’ultima ottenuta nel 1965. Un risultato incredibile per la casa di Maranello, che ha fatto il suo rientro nella categoria Hypercar dopo 50 anni di assenza, con una vettura innovativa e competitiva. La 499P è dotata di un motore V6 ibrido da 2,4 litri e di un sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS), che le conferiscono una potenza di circa 1000 CV. La vettura ha dimostrato una velocità e una affidabilità eccezionali, sfruttando anche le sue qualità aerodinamiche e il suo consumo ridotto di carburante.

La corsa è stata avvincente e ricca di colpi di scena, come sempre accade in gare come questa. La Ferrari numero 51 ha condotto gran parte della gara, duellando con la Toyota numero 8, che ha cercato in tutti i modi di impensierirla. La vettura rossa ha resistito alle difficili condizioni meteo e alle varie fasi di safety car, senza mai cedere il passo. L’ultimo brivido è arrivato verso la fine, quando nel corso dell’ultimo stop ai box l’auto si è spenta. Per farla ripartire è stato necessario un reset, che ha fatto perdere qualche secondo prezioso. Pier Guidi, però, è riuscito a mantenere la calma e a riprendere la pista con un vantaggio sufficiente per gestire la situazione.

La Toyota numero 8 ha avuto anche lei alcuni problemi durante la gara, tra cui un fuoripista che le ha costretto a sostituire il muso, facendole perdere oltre tre minuti. La Toyota numero 7, invece, è stata coinvolta in un incidente con una LMP2 e una Ferrari GT, che l’ha esclusa dalla lotta per la vittoria. Molto sfortunata anche l’altra Ferrari 499P con alla guida Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La vettura numero 50 aveva ottenuto l’Hyperpole e si era dimostrata molto veloce sin dall’inizio. Purtroppo, però, ha subito diversi contrattempi che l’hanno rallentata.

Il più grave è stato un danno al radiatore causato da un sasso durante la notte, che l’ha costretta a una lunga sosta ai box per la riparazione. Un vero peccato perché le Ferrari sul podio potevano essere due. Alla fine, la Ferrari numero 50 ha chiuso la gara al quinto posto. Il terzo posto è andato alla Cadillac numero 2.Con questo risultato, la Ferrari si avvicina alla Toyota nella classifica Costruttori del WEC, portandosi a soli 19 punti di distanza. Un segnale forte e chiaro che dimostra la forza della Ferrari nel mondo delle corse.