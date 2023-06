Codice stradale, le nuove regole: no alla patente sotto effetto di sostanze o cellulare

I vari incidenti che si susseguono ogni giorno lungo le nostre strade hanno portato a un inasprimento delle pene riguardanti il codice della strada. Con il Cdm di giovedì 22 giugno, Matteo Salvini, insieme ad altri, hanno messo a punto, nelle ultime ore, delle misure di tolleranza zero che prevedono la sospensione della patente dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, la guida con il cellulare, ma anche contromano. Si vanno a punire tutte quelle infrazioni che possono essere letali in strada.

Tra queste, vi è anche il divieto di bere prima di mettersi alla guida oppure l’obbligo dell’alcol test per coloro che sono già recidivi. Parlando all’Ance, Salvini si è espresso in questi termini riguardo le nuove regole: “Abbiamo messo l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi. Io mi fido però, però…”

Le nuove pene e leggi del codice stradale che saranno presentate nel Consiglio dei Ministri di giovedì 22 giugno hanno ottenuto anche l’approvazione del Codacons, l’ente, che da sempre, si batte per la tutela del cittadino e dei consumatori. Nella figura di Carlo Rienzi, il presidente, si legge in una nota, il Codacons approva queste nuove regole sperando di garantire sia la propria sicurezza che quella degli altri.

Ritiene poi sia corretto ritirare la patente a tutti coloro che guidano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o usando il cellulare alla guida con l’intento di creare video e contenuti da pubblicare sui social, come accaduto di recente a Casal Palocco, dove un bimbo di 5 anni ha perso la vita.

Infine, apre poi una pagina sui monopattini con obbligo di obbligo di casco, targa e assicurazioni per chi guida tali mezzi, sempre più spesso coinvolti in scontri nche gravi. Secondo Rienzi, il governo dovrebbe anche migliorare l’aumento delle forze dell’ordine lungo le strade proprio per queste pene e fare in modo che i violatori possano incorrere in sanzioni.