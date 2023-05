World Press Photo 2023, esposti a Roma i vincitori

Quest’anno c’è stata la 66esima edizione del World Press Photo; tanti sono stati i partecipanti, più di 60 milioni fotografie sono state giudicate. Ma solo quattro fotografie hanno vinto nelle categorie mondiali di: Singole, Storie, Progetti a lungo termine e Open Format. Qest’ultime saranno soggetti di varie rassegne espositive in varie parti del mondo: Barcellona, Singapore, Berlino, Zurigo e Roma.

Tanti i temi trattati e tutti molto vicini al nostro presente: la guerra in primo piano, seguita poi dalla crisi climatica. Il World Press Photo è uno degli eventi fotografici più importanti e prestigiosi; istitutito nel 1955. A vincere il concorso come Miglior Foto dell’anno è stato il fotografo ucraino Evgeniy Maloletka, con la sua foto intitolata: Attacco aereo alla clinica di maternità di Mariupol. La foto mostra una squadra di soccorritori che trasportano una barella con sopra una donna incinta, vittima di un attacco russo alla città di Mariupol. La giuria è stata presieduta dal photo director del The New York Times, Brent Lewis.

Il premio come Mgliore Storia dell’anno viene vinta dal fotografo canadese Mads Nissen. La sua foto si intitola The Price of Peace in Afghanistan, realizzata per Politiken/Panos Pictures. Il progetto di Nissen si è concentrato sulla vita del popolo afghano, costretto a vivere sotto la dittuatura dei talebani. Le sue nove foto dimostrano la vita di tutti i giorni degli afghani tra le varie difficoltà che deovno affrontare per sopravvivere.

Il premio come Miglior Progetto a lungo termine è stato aggiudicato dalla fotografa armena Anush Babajanyan, con la sua fotografia intitolata Battered Waters. La fotografa ha messo in risalta l’emergenza siccità che investe i Paesi dell’Asia centrale tra cui Tagikistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan a causa della crisi climatica e anche dalla difficoltà di adattarsi a questa nuova realtà, soprattutto dopo la caduta dell’Unione Sovietica che non è stata seguita da un piano di condivisione e di coordinamento delle risorse idriche in comune.

Il fotografo egizione Mohamed Madhy è, invece, il vincitore della categoria Open Format Award. Il fotografo si è impegnato in progetti che utilizzano i vari media come, ad esempio, i video, i documentari interattivi, le foto disegnate e via dicendo. La sua foto è stata intitolata Here, The doors don’t know me. L’autore pone l’attenzione sulla comunità di pescatori nel quartiere di Al Max ad Alessandria d’Egitto che stanno, però, scomparendo. Il lavoro è dato da un lungo impegno e collaborazione con gli stessi pescatori: il progetto è composto da una parte fotografica, dai disegni scritti a mano, da video e suoni e dal materiale d’archivio dei residenti.

I vincitori italiani

Spuntano anche nomi italiani tra i vincitori; nella caterogia “Long-Term Projects” per l’Europa il vincitore è Simone Tramonte con il suo progetto intitolato Net-Zero Transition. Il fotografo affronta il tema del cambiamento climatico secondo una nuova prospettiva, indicando proposte innovative per trasformare l’intera Europa in un continente a impatto zero.

Il fotograto italiano Alessandro Cinque, invece, vince il premio per il progetto Alpaqueros. Il suo progetto, frutto di diversi anni di lavoro sul campo a contatto con diverse comunità, presenta la storia di alcune donne peruvine che lavorano come allevatrici per mantenere le loro famiglie: ogni giorno rischiano la vita pur di portare gli alpaca sempre più in alto, a causa del cambiamento climatico.