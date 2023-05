La mostra è organizzata da Luca Molinari con Federica Rasenti in collaborazione con Ance Bergamo e Plenitude, Società Benefit di Eni. Il comune di Bergamo invita il grande pubblico a scoprire (o riscoprire) la città attraverso i vari progetti urbanistici realizzati e molti altri ancora in corso. La mostra è aperta da giovedì a domenica dalle 11.00 alle 19.00. L’esposizione è allestita presso Palazzo della Libertà di Bergamo. L’ingresso è gratutito e non è richiesta nessuna prenotazione.

Quest’anno le città di Bergamo e Brescia condividono il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2023. Proprio per questo motivo nasce l’idea di portare avanti questa esposizione, che di fatto non si pone solo l’obiettivo di raccontare la storia di Bergamo e di come le due città si siano modifiche nel tempo, ma vuole soprattutto offrire una rappresentazione del futuro delle due città, un futuro più sostenibile e vivibile, attaverso nuovi progetti e innovazione.

La mostra vede coinvolti autori che appartengono a tre diverse generazioni: Gabriele Basilico, Filippo Romano e Davide Rapp. Questi artisti si sono impegnati nel raccontare in tre diversi modi la città di Bergamo: attraverso architettura, disegni originali, mappe e storie che raccontano la città, le sfide affrontate e quelle che si presenteranno in futuro.

Ricordare il passato per un futuro migliore; l’evento ha il grande obiettivo di promuovere l’arte del costruire, raccontando lo sviluppo urbanistico della città, dando il giusto valore al grande impegno che i cittadini e le imprese hanno dato per edificare Bergamo e dargli la forma che ha oggi. Tutto questo, quindi, per dare uno sguardo al futuro, che si presenta più sostenibile, per la tutela dell’ambiente, anch’esso patrimonio di immenso valore.

Brescia propone, invece, in collaborazione con Ance Brescia e gli Ordini professionali, una serie di eventi collaterali, a supporto della mostra “Visioni per un futuro presente. Città, ambiente, comunità”. Per esempio, l’Ordine degli Ingegneri di Brescia ha organizzato tre visite guidate: il 4 e il 25 maggio e l’ultima l’8 giugno. Per questo evento il professor Ezio Giuriani, insieme ad altri tecnici, presenterà la struttura della Loggia e illustrerà le attività ingegneristiche svolte. Ogni visita sarà preceduta dalla visione commentata presso il Cinema Astra.