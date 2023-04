Una Boccata d’Arte contemporanea nei borghi italiani

Si parla spesso di spopolamento dei piccoli borghi, ma anche di come questi rappresentino un’enorme serbatoio di arte, tradizioni e cultura. Capita sempre più spesso che ci sia un ritorno, anche da parte di giovani, verso i piccoli centri, non sempre le grandi città rispondono al meglio ai desideri di una vita dai ritmi sostenibili, che vada alla ricerca di qualità e non solo di quantità e velocità.

I borghi italiani poi, sempre più spesso vengono scoperti e scelti anche da stranieri che decidono di trasferirsi, stabilmente o per alcuni mesi l’anno, in Italia. Senza dubbio la crescita dello smart working o meglio del lavoro da remoto sta facilitando questi processi, ma è innegabile che tanti piccoli centri soffrano ancora per spopolamento e degrado. Spesso mancano anche i servizi essenziali e vivere e lavorare in questi contesti diventa come ovvio molto complesso.

Per dare nuova vita ai borghi nascono diverse iniziative, una delle più interessanti ne coinvolge 20, messi in risalto da un format culturale ormai consolidato, giunto alla sua quarta edizione e che coinvolge location lungo tutta la penisola. L’iniziativa si chiama “Una Boccata d’Arte”, si tratta di una sorta di mostra itinerante di arte contemporanea, promossa da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione del team Threes per gli aspetti curateriali.

Quest’anno coinvolgerà 20 borghi disseminati lungo tutta la Penisola, che sono stati selezionati per ospitare altrettanti artisti che vi realizzeranno opere che andranno a dialogare con i più vari contesti storici, territoriali, sociali e culturali. La mostra si potrà ammirare dal 24 giugno al 24 settembre, fondendo tematiche di grande interesse, come tradizione, arte e paesaggio, attraverso interventi site specific, in grado di dare nuova luce e stimoli al sorprendente patrimonio capillarmente presente su tutto il nostro territorio nazionale.

I borghi coinvolti sono: Fénis (AO), Vermogno – frazione di Zubiena (BI), Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), Gardone Riviera (BS), Pieve Tesino (TN), Costozza – frazione di Longare (VI), Aquileia (UD), Travo (PC), Fosdinovo (MS), Toscolano – frazione di Avigliano Umbro (TR), Petritoli (FM), Rocca Sinibalda (RI), Pietracamela (TE), Agnone (IS), Cetara (SA), Maruggio (TA), Rivello (PZ), Santa Severina (KR), Pollina (PA), Belvì (NU).