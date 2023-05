Roma, Raffaello in mostra a Villa Farnesina

La mostra “Raffaello e l’antico nella Villa di Agostino Chigi“ è curata da Alessandro Zuccari e Costanza Barbieri e promossa dall’ente Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il ministero della Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’accademia Nazionale dei Lincei ha portato avanti un progetto molto ambizioso, intitolato “Trittico dell’Ingegno Italiano“, con l’intento di celebrare tre grandi artisti italiani.

Il primo personaggio ad essere stato celebrato è Leonardo, per cui è stata organizzata nel 2019 la mostra Leonardo a Roma. Influenze ed eredità. Il secondo personaggio storico è Dante, a cui sono state riservate ben tre mostre: La biblioteca di Dante; La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media; Con gli occhi di Dante: L’Italia artistica nell’età della Commedia, tutte e tre collocate tra il 2021 e il 2022; infine il terzo e ultimo grande artista che chiude questo cerchio è Raffaello a cui è stata dedicata quest’ultima mostra.

Questo progetto è stato, inoltre, allestito in occasione degli anniversari per i centenari dei tre illustri artisti italiani, interrotti durante la pandemia. Agostino Chigi, banchiere papale e collezionista, e Raffaello, morti entrambi nel 1520 a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, sono accomunati da una forte amicizia e dal loro lavoro. Chigi fu, infatti, uno dei committenti più generosi di Raffaello, che cominciò così a frequentare la Villa Chigi (che oggi ha il nome di Villa Farnesina), sia come amico che come artista di Agostino.

Le raccolte del mecenate senese, tuttavia, andarono perse dopo la sua morte. Nel 1579 la Villa fu poi venduta ai Farnese da cui prende oggi il nome. Dopo ben 500 anni, la Villa torna ad ospitare, però, lo spirito del mecenate Chigi, con uno sguardo al passato e al presente, unendo l’antico con il moderno.

Dopo molti studi ed aver analizzato i documenti dei Fondi Chingiani della Biblioteca Apostolica Vaticana, è stato possibile ricostruire il contesto culturale in cui lavorò Raffaello. L’interesse per il classicismo unisce i tre grandi artisti celebrati – Leonanrdo, Dante e Raffaello – ed è stato anche un’aspetto poco studiato finora, ma la mostra si pone proprio l’obietivo di analizzare e di ridar vita al mito dell’antico e del classico.

In occassione della mostra è stato ripristinato l’accesso dalla Loggia di Amore e Psiche e, inoltre, durante il percorso è possibile ammirare due installazioni di artisti contemporanei: la prima è “Atmosfere di scuderia“, opera di Stefano Conticelli, e la seconda è “Connection“, dell’artista Nives Widauer.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19 (con l’ultimo ingresso ore 17). Il biglietto intero costa 16,00 euro (dai 18 ai 65 anni); 12 euro oltre i 65 anni e 10 euro per i minori di 18 anni. La mostra è gratuita per: bambini fino ai 10 anni accompagnati dai genitori, disabili con accompagnatore, giornalisti con tesserino di riconoscimento e guide turistiche autorizzate con tesserino.