Roma, "Nasi per l’arte" in mostra a Palazzo Merulana

La mostra Nasi per l’Arte approda a Palazzo Merulana, fino al 21 maggio. A cura di due grandi curatrici indipendenti: Joanna De Vos e Melania Rossi. L’esposizione mette a confronto due paesi, il Belgio e l’Italia, sia dal punto di vista estetico che concettuale, trovando differenze ma anche molte simulitudini. Il progetto mette insieme anni di duro lavoro ma anche di passione, mettendo in mostra artisti poco noti e artisti molto famosi.

Tema alquanto inconsueto, il naso è il primo organo che si forma nel grembo materno, è il tratto distintivo di una persona, che forma il suo carattere e la sua personalità. Il naso, che per molti potrebbe non significare molto, ha un ruolo determinante e fondamentale, per questo è stato scelto come tema della mostra. Viene delineato un percorso artistico ma soprattuto filosofico, intellettuale, metaforico ed estetico.

La mostra presenta nove artisti contemporanei, sia belgi che italiani, che celebrano il naso, invitando ad una riflessione su questo importante organo a cui aspetta la funzione di odorare: un senso instintivo, che ci guida e che ha il forte potere di far rivivere dei ricordi. La mostra non si pone solo l’obiettivo di far riflerre sull’importanza del naso, inteso sia fisicamente che metaforicamente; come giè detto, la mostra pone in risalto anche la fusione tra due Paesi, Italia e Belgio, entrambi noti per aver “naso per l’arte”.

La mostra è accompagnata da un catalogo, pubblicato da Bruno Devos at Stockmans Art Books con testi di Joanna De Vos e Melania Rossi, Giacinto di Pietrantonio e Caro Verbeek. La mostra è aperta al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle ore 12.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19:00).

Il biglietto intero costa € 10,00, mentre il ridotto (riservato per i giovani sotto i 26 anni, gli over 65, gli insegnati, i possessori di Cartax2 e i possessori di Lazio Youth card) costa € 8,00. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 7 anni, un insegnante ogni 10 studenti, un accompagnatore ogni 10 persone, disabile con accompagnatore, possessori di Pass Palazzo Merulana e Pass Palazzo Merulana Young, membri ICOM, guide turistiche con patentino.