Roma, le Terme di Diocleziano presentano la mostra "L’istante e l’eternità. Tra noi e gli antichi"

A cura e ideata Massimo Osanna, Stéphane Verger, Maria Luisa Catoni e Demetrios Athanasoulis, la mostra viene promossa dal Ministero Ministero della Cultura italiano e dal Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia sotto l’organizzazione della Direzione generale Musei e del Museo Nazionale Romano in collaborazione con Electa. Il tutto grazie al sostegno del Parco Archeologico di Pompei e la partecipazione della Scuola IMT Alti Studi Lucca e della Scuola Superiore Meridionale.

Sono circa trecento le opere d’arte esposte alla mostra, tra opere greche, romane etrusche e italiche, medievali, moderne e contemporanee. L’obiettivo dell’esposizione è quello di indagare ed esplorare il rapporto tra il presente e il passato. Per questa occassione, viene aperta al pubblico, dopo decenni, alcune delle Grandi Aule delle Terme di Diocleziano, che furuno aperte per il primo cinquantenario dell’Unità d’Italia, nel 1911.

Il percorso della mostra

La prima sala, chiamata l’eternità di un istante, presenta all’entrata un calco di due vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il resto della sala presenta varie forme di reinterpretazione moderna dell’antico. La seconda sala, chiamata la fama eterna degli eroi, analizza come la cultura antica veniva trasmessa attraverso l’arte e la letteratura. In particolare, si è notato come i moderni hanno ripreso dagli antichi il modo di rappresentare e anche ostentare il potere, da Cesare a Cosimo de’ Medici. Si cerca anche di capire come molti cicli mitici antichi siano rimasti vivi nel corso del tempo, ancora oggi risultano essere fortemente presenti nell’immaginario collettivo contemporanea e di come, invece, ci siano tradizioni antiche andate perdute totalmente per poi essere in parte recupare solo grazie a studi moderni di riscoperta erudita e filologica della letteratura antica.

La terza sala, chiamata l’ordine del cosmos, conclude la prima parte del percorso verso l’eternità, Aion in greco, e l’ordine immutabile del mondo, il Kosmos. In quest’ultima sezione, si analizza come veniva concepito e rappresentato il tempo e lo spazio; nate come divinità ed entità astratte, hanno contribuito alla nascita dell’idea moderna di categorie spaziali e temporali. La quarta sala, chiamata le opere e i giorni, dà inizio alla seconda parte del percorso che indaga il rapporto di immedesimazione tra passato e presente. In questa sezione, infatti, vengono ricostruite i momenti della vita sociale del passato, sia i rituali sociali e pubblici che quelli privati. Il passato ha tramandato a noi del presente una serie infinita di modi di rappresentare l’individuo: come la svariete composizioni classiche ed ellenistiche. La quinta sala, chiamata Umani divini, conserva al suo interno statue femminili di Santorini, esposte per la prima volta al pubblico.

Informazioni su biglietti e orari

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 11.00 alle 18.00 (la biglietteria chiude alle 17.00). Vi sono alcune norme da seguire: è fortemente raccomandato l’uso della mascherina e non è consentito l’ingresso con trolley/valigie mentre chi ha con sè uno zaino di grandi dimensioni deve lasciarlo obbligatoriamente negli appositi armadietti. Il biglietto intero costa 10 euro. Il biglietto ridotto under 25 costa 9 euro (occorrerà esibire un documento di riconoscimento).

Biglietto ridotto dipendenti ACEA costa sempre 9 euro ma è valido dal 7 aprile al 31 maggio in occasione della mostra “Acqua nell’Arte e Arte dell’acqua”. L’ingresso è gratutito per: i ragazzi sotto i 18 anni, per le guide turistiche, i giornalisti e i disabili (assieme ad un loro familiare o accompagnatore appartenente ai servizi di assistenza socio-sanitaria).