Roma, il Fregio di Enea in mostra alla Galleria Borghese

Il fregio di Enea è un dipinto di Dosso Dossi che si componeva di ben dieci grandi tele che, però, andarono perse intorno al Settecento. Per la prima volta, sarà possibile vedere cinque dipinti del Fregio di Enea, grazie al grande collezionista e meceneate Scipione Borghese. La mostra nasce dalla collaborazio con il Louvre Abu Dhabi, la National Gallery of Art di Washington D.C. e il Museo del Prado di Madrid.

Il fregio venne realizzato da Dosso Dossi tra il 1518 e il 1520 per il Camerino d’Alabastro del Duca Alfonso I d’Este a Ferrara. Ad oggi sono state trovate solo sette tele che Dossi realizzò ispirandosi ad alcuni episodi del poema virgiliano; precisamente riprese: il libro primo, il terzo, il quinto ed il sesto, tralasciando la parte in cui si narra dell’amore tra Enea e Didone, la parte delle guerre in Italia e della fondazione di Roma.

Le tele sono di stile squisitamente Barocco, da come si può ben notare dai colori sgancianti e vibranti e dalla loro composizione. Con queste opere viene fuori la grande creatività dell’artista, la sua fervente fantasia e anche la sua eccentricità. Di sicuro il suo stile si poneva come innovativo nell’ambiente artistico di Ferrara del Cinquecento.

Dossi pone particolare attenzione all’elemento paesaggistico, nei suoi dipinti, non mancano le coste, mari, le colline e via dicendo. Il percorso intrapreso nel 2021, dedicato al paesaggio, si conclude con questa mostra. La Galleria Borghese è già pronta a dare inizio ad un nuovo filone, dedicato al viaggio.

La Galleria è aperta dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 17:45). I turni di ingresso al museo sono ogni ora e la visita dura circa due ore (ad eccezione dell’ultimo turno delle 17.45). Ad ogni turno possono entrare 180 persone. Il biglietto intero costa € 13,00 (ultimo turno € 8,00). Il biglietto ridotto (18-25 anni) costa € 2,00. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni.