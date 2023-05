"Plessi sposa Brixia", la mostra dedicata a Fabrizio Plessi

La mostra dedicata a Fabrizio Plessi, dal titolo “Plessi sposa Brixia“, è curata da Ilaria Bignotti e prodotta dal comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Alleanza Cultura. Tra i media partner c’è il Giornale di Brescia e la Radio Number One. Quello che viene proposto all’area archeologica del Capitolium e al Museo di Santa Giulia è una mostra ad alto impatto visivo, che tiene conto di un’alta tecnologia.

Il percorso, che viene definito immersivo e coinvolgente, è formato da installazioni digitali, videoproiezioni e digital walls monumentali. Al pubblico viene proposto un viaggio che mette in primo piano il patrimonio della città di Brescia, con uno sguardo verso il futuro, che si presenta tecnologico e multimediale e che si traduce in giochi di luci, suoni ed immagini in movimento.

Il progetto rientra tra gli studi che l’artista sta svolgendo in questi anni, che lo stesso definisce L’Età dell’Oro, che nel 2020 si è tradotta nella nascita di un’installazione digitale sulle finestre del Museo Correr in Piazza San Marco, con il sostegno di Dior e costituita da grandi cascate d’oro. È consigliabile l’acquisto del biglietto prima della visita.

I biglietti possono essere acquistati sia online che di persona in cassa. Per chi fosse interessato ad acquistare i biglietti online, questi ultimi verranno poi mandati via email e dovranno essere presentati in biglietteria (vanno bene sia il formato cartaceo che digitale). Per chi compra il biglietto ridotto dovrà poi esibire in cassa un documento d’identità, una card o la tessera associativa di riferimento alla biglietteria per poter ritirare i biglietti.

In caso non vengano esibiti i documenti richiesti, al biglietto ridotto dovrà essere integrata la quota mancante. Per chi, invece, intende acquistare i biglietti in cassa, l’orario di apertura della biglietteria è dalle 10:00 alle 18:00. I giorni d’apertura sono da martedì a domenica, mentre il lunedì e tutti i festivi la biglietteria è chiusa.