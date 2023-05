Pisa, Palazzo Blu presenta "Explore: Pianeta Terra"

La National Geographic dà inzio alla sua terza grande mostra fotografica. Il tema sarà Explore, ovvero, esplorazione delle terre emerse. Tutto quello che è stato scoperto del pianeta Terra, e anche quello che ancora si dovrà scoprire, viene così esposto in questo progetto. Le diverse forme di essere viventi presenti, gli ecosistemi e soprattutto l’impatto che l’uomo ha sull’ambiente e sulla salute della Terra.

Le fotografie esposte sono una testimonianza importante della straordinaria bellezza e ricchezza del nostro pianeta: foreste, vulcani, montagne, sterminate praterie, cascate e molto, molto altro è presente sulla Terra. La mostra ha come obiettivo quello di raccontare la storia del nostro pianeta, come nel tempo abbia subito dei cambiamenti, sia naturali, dovuti al susseguirsi delle diverse ere geologiche, che causati dall’uomo, il quale ha cominciato a sfruttare le risorse necessarie per sopravvivere: dall’agricoltura alla caccia per poi arrivare alla rivoluzione industriale.

Non solo si percorre la storia del nostro Pianeta Terra, ma anche quella dell’essere umano, dall’Homo sapiens in poi. Uno sviluppo non solo ambientale ma anche di una civiltà e, quindi, culturale, storico e artistico. La Terra oggi conta ben 8 miliardi di essere umani e il loro impatto sull’ambiente è impetuoso. Abbiamo sconvolto gli ecosistemi arrivando ad influire in modo molto violento sul clima.

Quest’ultimo, di anno in anno, sta provocando seri danni ai nostri raccolti, alle nostre materie prime, minacciando l’esistenza non solo delle altre specie, ma soprattutto, della nostra. La mostra esplora il rapporto tra uomo e Terra e propone soluzioni alternative e rinnovabili per salvaguardare il nostro futuro e il nostro Pianeta che è la nostra casa. Ricordando la bellezza inestimabile che abbiamo intorno, è nostro dovere custodirlo al meglio.

La mostra è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:0 alle ore19:00 (l’ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Sabato, domenica e festivi l’orario di apertura è dalle 10:00 alle 20:00 (l’ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Il biglietto intero costa 6 euro. Il ridotto, invece, costa 4 euro ed è riservato ai visitatori over 70, ai visitatori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a chi è possessore della Unicoop Firenze, ai disabili, agli studenti universitari di Pisa.