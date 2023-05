"Oltre la soglia", la mostra di Leandro Erlich a Palazzo Reale di Milano

Dallo scorso 22 aprile fino al 4 ottobre di quest’anno il Palazzo Reale di Milano ospita per la prima volta in tutta Europa una vasta gamma di monografie di uno degli artisti conteporanei più noti nella scena artistica internazionale, Leandro Erlich. La mostra è organizzata e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, promossa dal Comune di Milano-Cultura, con la cura di Francesco Stocchi e in collaborazione con lo Studio Erlich.

Il progetto è caratterizzato da grandi installazioni attraverso le quali il pubblico può interagire e relazionarsi, diventando parte dell’opera stessa. Presso Palazzo Reale sono esposte ben 18 opere dell’artista. Erlich ha conquistato mezzo mondo con le sue opere: è stato a Tokyo, ospitando oltre 600mila visitatori e anche a Buenos Aires, dove ha raccolto ben 300mila visitatori.

Le opere di Erlich sono uniche nel suo genere e rappresentano una novità nel campo dell’arte: l’artista unisce la sua creatività con il divertimento e le sue emozioni, dando vita ad un’esperienza nuova, unica ed coinvolgente. La mostra è formata da case sradicate e appese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate, palazzi in cui ci si arrampica virtualmente e molto altro.

Tutti elementi che sono ordinari, di tutti i giorni, ma che vengono collocati in un contensto stra-ordinario, diverso da quello che appare; si viene a perdere la percezione spazio temporale e il rapporto con la realtà. La mostra è aperta dal martedì alla domenica, nel seguente orario: dalle ore 10:00 alle ore 19:30 (l’ultimo ingresso è un’ora prima della chiusura); mentre il giovedì l’orario è dalle ore 10:00 alle ore 22:30 (l’ultimo ingresso è un’ora prima della chiusura).

Di lunedì la mostra è chiusa. Il costo del biglietto è di 17,00 euro per quello intero, mentre il ridotto va dagli 8,00 euro ai 15,00 euro. Il costo di prevendita è di 2,00 euro. Per maggiori informazioni a riguardo, andare sul sito della mostra. Sarà sicuramente una mostra interessante per gli amanti del genere.