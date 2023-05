Nuova scoperta sulla Gioconda di Leonardo Da Vinci

Uno storico dell’arte ha fatto una scoperta sensazionale: nella Monna Lisa di Leonardo da Vinci infatti si celerebbe un famoso ponte, proprio dietro alla protagonista del quadro, e sarebbe il ponte Romito di Laterina in provincia di Arezzo quello che il grande Leonardo dipinse nel paesaggio. Non ci sarebbe ombra di dubbio, un tratto peculiare sarebbero le arcate sullo sfondo destro.

Il ponte Romito etrusco romano che durante il regno della famiglia Medici del 1500 era molto frequentato, probabilmente Leonardo in quel periodo si trovava in Val D’Arno, al cavalierato dei Borgia. Inizialmente si pensava fosse il ponte di Bobbio in provincia di Piacenza o il ponte a Buriano d’Arezzo.

Il ponte Romito aveva quattro arcate, cosa che lo rendeva caratteristica del quadro, a differenza degli altri con sei arcate, la lunghezza del tragitto per raggiungere Firenze era quindi accorciata, inoltre visto tramite il drone, lo studio scientifico delle forme del suolo hanno rilevato l’Arno in quel tratto caratteristico di ponte alla sinistra della nobildonna delineata nel quadro.

Inoltre nella parte più in basso a sinistra sarebbe raffigurata la città di Castelfranco Piandiscò, comune dell’Aretino vicino a Firenze. Queste nuove rivelazioni portano luce nuova sul dipinto più misterioso che sia mai stato realizzato da Leonardo, su cui sono stati scritti libri e realizzati film con incassi multimilionari.

Chissà ancora quanto può essere un cuore rivelatore il dipinto più famoso di tutti i tempi custodito al Louvre, davanti allo sguardo di milioni di persone ignare dei segreti che cela, dietro quello sguardo malinconico della gentildonna più discussa e copiata, nel merchandising invasivo della villa lumiere, certo è che la scoperta è italiana, del professore Silvano Vinceti, e noi ce ne prenderemo giustamente il merito fin quando l’eccellenza italiana con i suoi studi d’arte eccellerà rispetto alla massa che guarda e basta senza capire.