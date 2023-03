"Notte stellata" di Van Gogh fu ispirata dalla Torre Eiffel

Vincent Van Gogh secondo il giornale “The Guardian” avrebbe realizzato la sua “notte stellata” opera più celebre, prendendo spunto dalla festa pirotecnica avvenuta a Parigi durante l’inaugurazione del gigante di ferro “Tour Eiffel”. Il dipinto si trova al Museum of modern art di New York, secondo lo storico dell’arte James Hall, la celebre torre lo avrebbe ispirato.

Le stelle, il cielo e le nuvole in quel particolare momento narravano una giostra di luci che lo avrebbe impressionato a tal punto da prenderne fonte di ispirazione. Ecco svelato perchè gli imponenti cipressi si stagliavano davanti a una collina con un tripudio di stelle in cielo con vorticosi fenomeni, proprio il fenomeno dell’impressionismo tipico dell’epoca.

Van Gogh si trovava rinchiuso in manicomio a Saint Remy quando realizzò la sua opera più famosa Starry Night, nel periodo in cui il suo Stato di profonda concentrazione in un pensiero, con conseguente perdita del contatto con gli esseri e gli oggetti circostanti, gli evocava quelle immagini di cattura della natura, che hanno rapito milioni di persone.

Sulla rivista scientifica “Burlington Magazine”, il professore teorizza che il pittore fosse attratto da simili monumenti per la realizzazione delle sue opere, nel giugno del 1889 iniziò a realizzarlo, prendendo spunto dai fuochi d’artificio nel cielo stellato appunto, giochi di luci elettriche ed esplosioni, con le sue piroette in cielo tra le nuvole.

Per il professore il cipresso rappresenta la alternativa ambientale alla Tour Eiffel, con sfondo rurale tipico delle sue opere, Van Gogh scriveva al fratello Theo in quel periodo: “Sono preoccupato dai cipressi, vorrei realizzarli come i girasoli, nessuno li vede come li vedo io, È bello per quanto riguarda le linee e le proporzioni, come un obelisco egiziano”. Van Gogh idealizzava l’antico Egitto e pensava che il cipresso fosse bello e ben proporzionato come un obelisco egiziano.