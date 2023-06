La mostra allestita al Mann di Napoli ospita una delle figure più famose della storia: la straordinaria figura di Alessandro Magno (356 – 323 a.C.), che in poco più di dieci anni, assieme ai suoi fedeli compagni, è riuscito a diventare re dell’Asia e dell’Europa. Definito eroe macedone, fu prima di tutto uomo, poi re ma anche filosofo, allievo del sommo Aristotele.

Fu colui che portò avanti un progetto di unione pacifica tra i continente da lui conquistati. La mostra si articola in due spazi: da una parte l’Atrio monumentale situato al piano terra e dall’altro il Salone della Meridiana al secondo piano. L’esposizione conta al suo interno circa 170 opere provenienti da tutto il mondo, dalla antica Persia al Gandhara.

Oltre a queste, si aggiungono anche le numerose collezioni permanenti del Mann, che conserva tre ritratti del re macedone, tra cui il famoso Mosaico della battaglia di Isso, attualmente in restauro, per questo viene sostituita da una riproduzione. Sarà poi possibile entrare nelle stanze segnate di Alessandro, dove venne annunciato il destino del giovane macedone dalla profetessa con un magico scudo alla madre Olimpiade e al padre Filippo II.

Per poi passare ad enigmatico genio alato, conservato al museo del Louvre, dove viene conservata la famosa collana di Armonia, offerta alla futura sposa di Alessandro. Per la prima volta, inoltre, verrà ricostruita la sala principale della Villa di Fannius Synistor di Boscoreale.

Gli orari di apertura sono dalle 09.00 alle 19.30 tutti i giorni, tranne il martedì, giorno di chiusura settimanale. Tuttavia, quando il martedì coincide con un giorno festivo il museo è aperto e posticipa la chiusura al mercoledì successivo. Il biglietto intero è di 22,00 euro ed è valido per due giorni consecutivi di apertura del Museo. Per il biglietto ridotto, riservato ai cittadini tra i 18 e i 25 anni, il costo è di 2,00 euro. Per maggiori informazioni controllare il sito ufficiale della mostra.