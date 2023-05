Milano, al Franco Parenti andrà in scena Medea

Per festeggiare i 50 anni del Teatro Franco Parenti, verrà presentata Medea di Dario D’Ambrosi, il quale festeggia, inoltre, i suoi 40 anni di carriera. L’opera riprende il testo di Euripide in maniera nuova e originale; gli attori che saliranno sul parco fanno parte del corso universitario, “Teatro Integrato dell’Emozione”.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e si rivolge a persone con disabilità fisica e psichica. Tra gli attori ci saranno: Almerica Schiavo nel ruolo di Medea, Dario D’Ambrosi nel ruolo di Creonte e Paolo Vaselli nel ruolo di Giasone. L’opera, adattamento dell’opera del greco Euripide, pone al centro il rapporto tra corpo e linguaggio.

Il corpo diventa mezzo di comunicazione anche grazie alla musica dal vivo di Francesco Santalucia e Papaceccio. La musica, però, non avrà il solo compito di soottofondo ma andrà ad arricchire lo spettacolo, diventando parte integrante ed indispensabile. Dietro al testo, c’è stato un lungo e difficile lavoro che ha permesso, però, di portare in scena uno spettacolo che sarà sia in greco che in italiano.

L’opera non diventa solo una sorta di terapia, ma permette agli attori e al pubblico, grazie alla funzione catartica del teatro, di esprimere la propria emotività e la propria arte. La storia di Medea è una vicenda basata sulla vendetta: si narra che Medea uccida i propri figli per punire Giasone, suo marito. Da questo breve incipit, si può già ben intuire quanto sia forte e coinvolgente la carica emotiva.

L’attore e artista Dario D’Ambrosi è ormai noto per essere il promotore di attività didattiche, pedagogiche e teatrali che coinvolgono in primo piano persone con disabilità psichica e fisica. L’artista torna sul palco dopo una trionfale tournée negli Stati Uniti, che ha avuto diverse tappe prestigiose come New York, la sede ONU, il prestigioso Café La Mama, Los Angeles e anche San Francisco.