Le Scuderie del Quirinale presentano "L’Italia è un desiderio. Fotografie, Paesaggi e Visioni"

La mostra è organizzata da Le Collezioni Alinari e Mufoco con Fondazione Alinari per la Fotografia e con il Museo di Fotografia Contemporanea. L’obiettivo è quello di porre in primo piano la fotografia del passato e di oggi, attraverso un racconto di ben due secoli riguardo alla rappresentazione di un tesoro inestimabile: il paesaggio italiano.

Nel corso di questi secoli, il nostro amato paesaggio ha subito delle trasformazioni, testimoniate dall’arte, dai diversi artisti e anche punti di vista. Una preziosa testimonianza di come il nostro bel Paese abbia sempre conquistato il cuore degli artisti, diventando soggetto di varie opere non solo pittoriche ma anche fotografiche.

Il paesaggio diventa una sorta di carta d’identità dell’Italia, un paesaggio che nel tempo continua a rivestire un ruolo preminente nella fotografia in particolare. La mostra si compone di ben 600 opere, tra diapositive, stampe vintage, dagherrotipi, lastra, autocromie, in pratica da infinite forme di arte del passato ma anche del presente, per consentire al pubblico di scoprire e apprezzare a 360° il nostro Bel Paese e la sua bellezza.

La mostra porta avanti un percorso cronologico: al primo piano delle Scuderie del Quirinale sono presenti le fotografie conservate negli Archivi Alinari, mentre al secondo piano sono esposte le opere delle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea. Tra le fotografie dell’Ottocento e della prima metà del Novecento spiccano le grandi panoramiche di Roma e Firenze di Michele Petagna e di Leopoldo Alinari.

Il percorso prosegue con il mito del viaggio in Italia, con la presentazione di varie opere di autori come Girault de Prangey, Calvert Richard Jones, Frédéric Flachéron, Giacomo Caneva. In particolare, un approfondimento sulla ricerca e sperimentazione della fotografia presentato dai tanti negativi presenti alla mostra. Sono anche esposti i lavori di Vittorio Alinari,Wilhelm von Gloeden, Vincenzo Balocchi e Luciano Ferri, Alberto Lattuada, e di Fosco Maraini.