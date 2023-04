Le Cirque du Soleil incanta Roma con Kurios, l’armadio delle meraviglie

E se fosse possibile alterare la realtà con il potere della nostra immaginazione? “Kurios – Cabinet of Curiosities” il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti e arrivato a Roma lo scorso 21 marzo. Un capolavoro di arte circense che conduce lo spettatore in un mondo onirico, magico in cui le regole della realtà sono sovvertite e il sogno fa da guida allo spettatore. Dentro il Grand Chapiteau a strisce gialle e blu innalzato a Tor di Quinto, la fantasia va in scena con i 50 artisti di 17 nazionalità diverse, alcuni in tournée con il Cirque du Soleil da più di 15 anni.

“È tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”. Si aprono le porte dell’armadietto delle curiosità di uno stravagante inventore e inizia la sfida alle leggi del tempo e dello spazio. Si parte per un viaggio in un mondo dentro il mondo in cui personaggi unici e bizzarri ci guidano alla scoperta del meraviglioso dove tutto può accadere e l’unica regola è l’immaginazione. Di scena in scena le curiosità prendono vita in un turbine di poesia e umorismo.

Ciò per cui Le Cirque du Soleil è famoso in tutto il mondo non is fa certo attendere neanche stavolta. Acrobazie incredibili, ambienti suggestivi, effetti speciali e illusioni si susseguono in un vortice di elegante maestra. Il tutto accompagnato dall’elettronica swing della Kurios Band composta da sei musicisti che si esibiscono dal vivo e portano lo spettatore di volta in volta in un atmosfera da bell’ epoque, in fondo al mare o tra le nuvole di universi sconosciuti.

I sogni prendono vita nella forma di creature marine contorsioniste, aeroplanini di carta su cui volano due amanti, mani giganti, sedie che salgono da terra e scendono dal soffitto, leoni invisibili, altalene, treni che viaggiano su rotaie immaginarie.

Applausi meritatissimi per la scenografia di Stéphane Roy, protagonista di questo viaggio nel tempo. Con Kurios, il Cirque du Soleil ha segnato il suo record per il maggior numero di oggetti di scena, più di 400, oltre 120 costumi diversi nel guardaroba, 8000 oggetti accessori e innumerevoli ore di prova. Per i più curiosi si sappia che tutti gli artisti sono responsabili del proprio trucco. Il palco stesso scelto per Kurios è uno dei più bassi di tutti gli spettacoli del Cirque du soleil. La scelta presa dal regista Michel Laprise è dovuta al desiderio di vicinanza gli artisti ed il pubblico.