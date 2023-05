Il MANN di Napoli omaggia Picasso nel cinquantenario della sua morte

Pablo Picasso è morto nel 1973 in Francia, all’età di 92 anni, quando era ancora in attività. Durante la sua carriera artistica ha prodotto circa 13.500 opere tra dipinti e disegni, oltre 100.000 tra incisioni e litografie, circa 34.000 illustrazioni per libri, centinaia di ceramiche e circa 300 sculture. Inoltre, l’artista può vantare un record particolare; infatti le opere di Picasso sono entrate nel Guinness dei primati per essere state vendute a prezzi altissimi.

Considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo e cofondatore del cubismo, Picasso con le sue opere ha voluto denunciare gli orrori delle guerra, ma anche porre particolare attenzione al suo io interiore, al mondo che lo circondava e all’uomo. Sicuramente, una delle sue opere più note è Guernica del 1937. L’opera ritrae la strage nella città spagnola di Guernica avvenuta per mano del generale fascista Francisco Franco, appoggiato dai nazi-fascisti tedeschi e italiani.

Picasso e l’antico

L’esposizione, allestita nelle sale della collezione Farnese, viene promossa dal MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in collaborazione con la Regione Campania e con Electa. La mostra ha come obiettivo quello di far scoprire ai suoi visitatori l’influenza che gli scavi di Pompei ebbero sulla carriera artistica di Picasso. Infatti l’artista spagnolo ebbe la possibilità di soggiornare a Napoli nel 1917. Picasso è stato travolto dalla bellezza degli scavi e dalla cultura partenopea.

L’esposizione si articola in ben 43 opere che vengono messe a confronto con le statue e gli affreschi delle collezioni Farnese e Pompeiana. Alcune opere sono state prese in prestito dal British Museum di Londra, tra cui 37 delle 100 tavole che compongono la Suite Vollard e alcuni insicioni realizzate da Picasso tra il 1930 e il 1937. Altre opere, invece, sono state prese in presito dal Museo Picasso di Parigi e dal Museo Gagosian di New York, entrambi musei importanti per comprendere l’arte di Picasso.

La mostra, visitabile dal 5 aprile al 27 agosto 2023, è aperta tutti i giorni, eccetto il martedì, dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30). Il biglietto intero costa 22 euro ed è valido per due giorni consecutivi di apertura del Museo.