Genova, omaggio alla fotografa Letizia Battaglia presso Palazzo Ducale

Oltre cento foto compongono la mostra, che ripercorre tutta la carriera della fotografa palermitana Letizia Battaglia. Immagini in bianco e nero si confrontano con immagini a colori, in un percorso narrattivo diviso in quattro sezioni. Il percorso pone l’accento sui temi cardinali del lavoro della fotografa: le vie di Palermo, le zone più nascoste, la rappresentazione della bassa condizione sociale, ma anche le sue celebri bambine.

Chi guarda negli occhi di quelle piccole fanciulle, potrà scorgere dignità e muta rassegnazione. Le foto ci raccontano della mafia, del periodo buio che ha vissuto l’Italia. Non solo questo, però, sarà presente alla mostra; molto altro ha da offrire Letizia Battaglia a chi andrà a guardare i suoi lavori.

Nata nel 1935 e morta nell’aprile del 2022, Letizia Battaglia, fotografa, fotoreporter, politica italiana di Palermo, inizia la sua carriera a 34 anni ed è l’unica donna a collaborare per il giornale palermitano L’Ora. Forte è stato il suo impegno sociale, civile e politico. Si ritrova a vivere gli anni di piombo, scattando foto dei delitti della mafia; celebre è la sua foto che ritrae l’attuale Presidente della Reppublica, Sergio Mattarella, mentre sorregge il cadavere del fratello Piersanti, appena assassinato.

Il suo archivio è ricco di fotografie che ritraggono l’egemonia del clan dei Corleone. Ma la sua fama non si limita alla mafia; Letizia Battaglia ha saputo catturare la miseria e lo splendore di Palermo, con i suoi scatti in bianco e nero, conquistando il cuore di tutti. La sede della mostra è il Palazzo Ducale – Sottoporticato Genova, Piazza Matteotti, 9.

L’assessora Francesca Corso, parlando della mostra, ha dichiarato: “Si è dedicata prevalentemente al proprio territorio e alla storia di quel preciso momento. Penso che i messaggi contenuti in queste foto siano molto importanti da analizzare, e anche i valori sociali trasmessi credo siano attuali ancora oggi“. Per chi volesse visitare la mostra da materdì a domenica l’orario è dalle 10.00 alle 19.00, mentre il Lunedì è chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima.