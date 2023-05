Fulmini, l’imperdibile mostra di David LaChapelle a Trieste

David LaChapelle è un fotografo e regista statunitense. Il suo stile è di stampo surreale e caricaturale, molto note sono anche le sue foto di nudo sia maschile che femminile. Spesso definito di tipo barocco, le sue foto sono caratterizzate da colori accesi e offrono una visione della modernità molto ironica. Le sue foto sono un viaggio verso l’ignoto, il surreale e l’onirico. Gli artisti a cui si ispira maggiormente sono: Andrea Pozzo e Caravaggio e gli artisti Salvador Dalí, Jeff Koons, Michelangelo e Cindy Sherman. Una delle tematiche a cui tiene di più è l’ambiente.

La mostra è curata dallo studio dell’artista, sotto la direzione di Gianni Mercurio. L’evento viene promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste sotto l’organizzazione di PromoTurismoFVG in collaborazione con Madeinart. Come si evince dal titolo, il tema principale della mostra sono i fenomeni naturali uniti alle azioni dell’essere umano che insieme formano un’energia dirompente.

Ma perchè proprio Fulmini? La risposta è data dalla similitudine tra il flash fotografico, che immortala l’attimo che diventa così eterno, e l’azione del fulmine. Così l’obiettivo dell’artista è quello di esporre con le sue opere il dramma dell’attimo. Il fulmine colpisce l’artista come un’ispirazione inaspettata e improvvisa; l’artista prova un’energia elettrica dentro di sè che lo porta a dare vita a pezzi artistici unici.

David LaChapelle viene così illuminato e al tempo stesso spera che la stessa illuminazione colga lo spettatore mentre osserva le sue opere. Si crea, quindi, una forte connessione tra il pubblico e l’artista, non c’è oscurità o ambiguità. David LaChapelle vuole infondere pace, speranza e fede allle persone che entrano in contatto con la sua arte.

Informazioni tecniche

Per chi vuole andare alla mostra dal lunedì al venerdì l’orario di apertura è dalle 10.00 alle 20.00 (con l’ultimo ingresso alle ore 19.00). Durante il weekend e nei giorni festivi l’orario, invece, è: dalle 10.00 alle 21.00 (con ultimo ingresso alle ore ore 20.00). Martedì, invece, la mostra è chiusa. Ci sono dei giorni di apertura straordinaria: il 25 aprile (10.00-21.00); 01 maggio (10.00 -21.00); 02 giugno (10.00-21.00); il 15 agosto (10.00 -21.00).

Per quanto riguarda i biglietti, il prezzo di quello intero è 17€, mentre il ridotto 13€, per studenti universitari fino a 25 anni con tessera di riconoscimento, senior over 65, giornalisti non accreditati con tessera OdG e bollino dell’anno in corso, forze dell’ordine, insegnanti e guide turistiche con patentino al seguito.

C’è poi il biglietto ridotto speciale di 7€ per ragazzi dai 6 ai 18 anni e il pacchetto family 1 o 2 adulti + bambini:

bambino da 6 a 18 anni: adulto € 13,00 + ragazzi € 7,00

bambino fino a 5 anni: adulto € 13,00 + bambini gratis

Possono entrare gratuitamente: bambini fino ai 5 anni; disabili a partire dal 50% o in possesso di Disability Card, un accompagnatore per disabile che presenti necessità; possessori di FVGcard; giornalisti accreditati. C’è anche una tariffa per i gruppi: un biglietto omaggio ogni 20 persone. Per le scuole c’è un biglietto ridotto speciale mentre per gli insegnanti è gratuito. Una piccola raccomandazione è quella di non portare grosse borse, caschi e zaini voluminosi, altrimenti non si potrà accedere. I cani possono entrare.