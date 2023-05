Aosta, al via la mostra fotografica di Robert Capa

Robert Capa non è altro che lo pseudonimo di Endre Ernő Friedmann, fotografo ungherese naturalizzato statunitense, morto nel 1954. Le sue fotografie hanno immortalato ben cinque diversi conflitti: dalla guerra civica spagnola, alla prima guerra d’Indocina, passando per la seconda guerra mondiale, la seconda guerra sino-giapponese e la guerra arabo-israeliana.

Una delle sue fotografie più note venne pubblicata nella rivista francese Vu nel 1936, che ritrae un giovane soldato appartenente all’esercito repubblicano mentre viene colpito a morte da un proiettile. La fotografia fu, però, oggetto di forte discussione sulla sua autenticità. Autentico o no, Capa divenne uno dei più importanti fotografi di guerra.

La sua carriera, però, non si limita alla guerra. Capa è il fondatore dell’agenzia Magnum Photos e padre del fotogiornalismo. Nella sua lunga carriera ha potuto fotografare un ventennio di storia, ma anche personaggi illustri come Picasso, Trotzsky, Gina Lollobrigida, Hemingway, John Houston, Humphrey Bogart e molti altri. Nota la sua partecipazione come fotografo di scena sul set del film di Alfred Hitchcock, Notorious, dove conobbe l’attrice Ingrid Bergman, con la quale ebbe in seguito una relazione che durò due anni.

La mostra: Robert Capa. L’opera 1932-1954

La mostra è curata da Gabriel Bauret con Daria Jorioz e consiste in un viaggio nella carriera del grande reporter. I temi principali che il fotografo ha affrontato sono stati, oltre la guerra, la sfocatura, la distanza, il mestiere e l’impegno politico. Dalle foto più iconiche a qualche chicca meno nota del grande reporter; non solo, sarà possibile osservare anche le pubblicazioni sui reportage francesi e americani con i suoi articoli orginali, accompagnate, naturalmente, dalle sue foto. Si potranno anche vedere qualche estratto del film di Patrick Jeudy e ascoltare le interviste che Capa rilasciò a Radio Canada. Il percorso si divide in 9 sezioni:

Gli esordi della sua carriera (tra il 1932 e il 1935); La speranza di una società più giusta (1936); Le foto che ritraggono la guerra civile spagnola (1936-1939); La guerra sino-giapponese (1938); La seconda guerra mondiale: a fianco dei soldati americani (dal 1943 al 1945); Verso una pace ritrovata (dal 1944 al 1954); I viaggi verso Oriente (tra 1947 e 1948); La guerra arabo-israeliana (tra 1948 il 1950); Ritorno in Asia: ultima, fatale avventura in Oriente (1954).

La mostra è aperta il lunedì dalle 14:30 alle 19:30; il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 19:30; il giovedì e il sabato dalle 9:30 alle 22:30. La domenica invece è chiusa.

Il biglietto intero costa 14 euro; quello ridotto, invece, è di 12 euro e vale per i visitatori dai 14 ai 26 anni, over 65, persone con disabilità, insegnanti, militari, forze dell’ordine non in servizio. Una riduzione ulteriore è prevista per i bambini con età compresa dai 6 ai 13 anni.