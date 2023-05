Acquista un quadro per poche migliaia di euro, poi scopre: "È un Monet: potrebbe valere milioni"

Ha acquistato un quadro all’asta per poche migliaia di euro, ma dopo aver fatto analizzare il dipinto ad un esperto, scopre che l’opera potrebbe in realtà trattarsi di un Monet e quindi valere milioni. È successo all’italiano Carlo Romagnoli di Piacenza, di professione avvocato, ma grande collezionista di arte per passione.

L’acquisto del quadro in un’asta risale a circa due settimane fa, e l’opera raffigura una bambina bionda con un vestito rosa, misura 104 x 74,5 centimetri. A confermare che si tratterebbe di un’opera di uno dei più noti esponenti dell’impressionismo francese è il critico Vladimir Cicognani, perito d’arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna.

“Sì, dire che è un Monet a mio avviso è esatto. Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto dal valore di diversi milioni di euro“, ha commentato Romagnoli al quotidiano Libertà, spiegando di aver studiato il quadro giorno e notte, arrivando a ricondurre lo stile a quello di Claude Monet.

“Sui cataloghi dell’opera non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l’intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo“, ha aggiunto.

L’avvocato spiega che, nonostante Monet sia noto principalmente per i suoi quadri raffiguranti paesaggi, ha realizzato anche ritratti quali “Bambino con la tazza”, che rappresentava suo figlio Jean, e “Ritratto di bambina”, che raffigurava invece la figlia del pittore, e ritiene che anche la bambina raffigurata nel suo quadro potrebbe essere una sua parente. Se confermato, l’acquisto dell’avvocato non sarebbe il primo grande acquisto di Romagnoli. In passato comprò infatti un ritratto di donna di un pittore anonimo, che anni dopo fu scoperto essere stato realizzato da Amedeo Modigliani.