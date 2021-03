Volley femminile Serie A1: Casalmaggiore perde 3-1 con Busto Arsizio

Al Pala Radi di Cremona si è giocata la 22esima giornata di campionato di volley femminile serie A1 tra VBC E più Casalmaggiore e Unet E-work Busto Arsizio. Gli arbitri del match sono stati Lot e Papadopol.

Parisi, l’allenatore di VB E’ più Casalmaggiore, ha messo in campo Stufi, Marinho, Melandri, Kosareva, Montibeller, Bajema, libero Sirressi.

La Unet E-work Busto Arsizio, allenata da Musso, è scesa in campo con Poulter, Gennari, Mingardi, Gray, Stevanovic, Olivotto, Leonardi libero.

Nel primo set dopo l’1-1 con Montibeller un attacco out di Mingardi porta Casalmaggiore sul 3-1. Il parziale continua con Casalmaggiore che sigla il pipe 5-1 e Musso chiede il time out. Al rientro in campo Montibeller sigla il 6-1, mentre Mingardi il 6-3. Casalmaggiore non molla e Montibeller porta il punteggio sul 8-3. Le bustocche reagiscono e grazie a Stevanovic vanno sul 12-7, mentre Mingardi da posto 1 sigla il 12-8. Parisi chiama il time out, tornate in campo le farfalle con Gray si portano in parità sul 15-15. Il parziale prosegue con Busto in avanti prima sul 15-19, poi sul 19-23. Stufi sigla il 22-24, Mingardi chiude il set 22-25.

Nel secondo set con un ace Kosareva porta Casalmaggiore sul 3-1, mentre un attacco out Bajema riporta il punteggio sul 4-4. Il parziale prosegue mani out Montibeller che segna il 6-6, mentre un muro di Gennari porta le farfalle sul 6-8. Stevanovic sigla il 9-12, ma un muro di Melandri sigla l’11-12. Gray porta in equilibrio il parziale con il punteggio di 13-13, mentre Bajema allunga sul 16-14. Un ace di Gray sigla il pareggio del 16-16, ma le farfalle allungano il punteggio sul 18-20. Un muro di Melandr segna il 20-20, si gioca punto a punto fino al 22-22, ma 2 ace Ksareva portano le padrone di casa sul 24-22, Bajema chiude il set 25-23.

Nel terzo set dopo un parziale di 0-2 con un muro di Olivotto, Melandri sigla l’1-2. Busto ribatte e va sul 3-3, prosegue allungando sul 3-7. Casalmaggiore risponde con Montibeller che con un mani out porta il punteggio sul 6-8. Una diagonale di Montibeller riporta in equilibrio il set con il punteggio del 10-10. Le farfalle vogliono chiudere il parziale e si portano sul 15-17, ma Kosareva sigla il 17-20 che esce per un problema respiratorio. Gray sigla il 18-22, mentre Vanzurova il 19-23. Montibeller con un muro porta Casalmaggiore sul 20-23, mentre Mingardi chiude il set con il punteggio del 20-25.

Il quarto set inizia con Vanzurova che sigla il 3-1, ma Mingardi ribatte e porta Busto sul 5-4. Gennari con un mani out sigla il 7-7, mentre Montibeller il 9-7. Le farfalle con Gray vanno prima sul 9-9, poi sul 12-14 con Mingardi. Grazie ad una parallela Bajema Casalmaggiore accorcia le distanze con il punteggio di 13-17 e Parisi chiede il time out. Rientrate in campo un pallonetto di Vanzurova sigla il 14-18, mentre un ace di Gennari il 16 22. Un mani out di Montibeller accorcia il punteggio sul 18-23, Mingardi chiude il parziale sul 19-25.