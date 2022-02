“Quella t**ia di Federica Pellegrini”. Questa è una delle tante frasi offensive comparse nella giornata del 10 febbraio sul lungomare di Jesolo (Venezia) in offesa alla campionessa del nuoto italiano, Federica Pellegrini. La “Divina” è stata pesantemente insultata con alcuni cartelli affissi da qualcuno sul lungomare a lei dedicato. Alcuni cittadini si sono accorti di quanto accaduto è hanno avvisato immediatamente la Polizia, che adesso è sulle tracce dei responsabili.

Sul posto sono intervenuti anche i dipendenti comunali, che hanno provveduto a rimuovere i cartelli dopo poco tempo dalla loro comparsa. Offese pesantissime nei confronti della campionessa, che per il momento pare non aver rilasciato dichiarazioni su quanto avvenuto. Federica Pellegrini, 33 anni, è originaria proprio del Veneto e ha fatto la storia del nuoto italiano. Recentemente si è ritirata dal nuoto e ricopre il ruolo di membro della commissione atleti del Cio.

Gesto ignobile

Il gesto in questione ha suscitato molta indignazione a Jesolo. Le forze dell’ordine in queste ore stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso i responsabili mentre installano i cartelli con le scritte ingiuriose nei confronti della “Divina”.

“L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà” – queste le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, che esprime una ferma condanna per quanto avvenuto. Zaia definisce ignobile l’atto in questione perpetrato ai danni di Federica Pellegrini.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Jesolo. La Pellegrini è anche giudice quest’anno a Italia’s Got Talent. Il presidente del Veneto Zaia ritiene che l’atto in questione, oltre che a rappresentare un episodio di inciviltà, danneggi pesantemente tutta la comunità veneta. “Sono gesti da condannare senza se e senza ma” – così ha detto inoltre il presidente del Veneto Zaia.