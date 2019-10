NFL, 5a settimana: i Colts abbattono i Chiefs, i Seahawks infliggono un’altra sconfitta ai Rams

La 5a settimana della NFL 2019 presenta la vittoria degli Indianapolis Colts in trasferta sui Kansas City Chiefs per 19-13: nella partita del Sunday Night la gara è molto combattuta e le difese dominano, Indianapolis lavora molto bene in difesa e costringe Kansas City a spezzare la propria imbattibilità in questa stagione. Nel Thursday Night, i Seattle Seahawks si impongono sui Los Angeles Rams per 30-29: partita qui decisa dagli attacchi, da episodi e da un grande Russell Wilson che infila per i Seahawks 268 iarde e 4 touchdown in lancio. Seconda sconfitta consecutiva per i Rams.

Chi non si fermano mai sono i New England Patriots, che battono in trasferta i Washington Redskins per 33-7: fino ad ora i patrioti hanno incontrato soprattutto formazioni di bassa classifica, ma hanno sempre dominato nettamente e Tom Brady continua ad esprimersi al meglio, con 348 iarde e 3 touchdown in lancio. I Green Bay Packers vincono sul campo dei Dallas Cowboys per 34-24, surclassando gli avversari in fase offensiva e portandosi a quattro vittorie ed una sconfitta, con Dallas invece a tre successi e due stop.

Nel Monday Night, i San Francisco 49ers rimangono a punteggio pieno (quattro vittorie e nessuna sconfitta) distruggendo i Cleveland Browns per 31-3, cambiando completamente prospettiva alle ultime stagioni piene di difficoltà e di insuccessi. I Buffalo Bills vincono in trasferta contro i Tennessee Titans per 14-7 e continuano a viaggiare in alta classifica, con i titani invece ancora molto altalenanti nel rendimento.

NFL 2019: le altre partite

A Londra, gli Oakland Raiders vincono sui Chicago Bears per 24-21, portando in Europa una partita di altissimo livello, piena di ribaltoni e di colpi ad effetto; i Raiders rivedono la luce in fondo al tunnel dopo anni complicati. I New Orleans Saints affondano i Tampa Bay Buccaneers per 31-24: bella gara, prevalenza dei Saints che si mettono di nuovo in corsa per la vittoria finale, contro dei buoni Buccaneers. I Minnesota Vikings trovano una vittoria pesante sul campo dei New York Giants per 28-10, anche di buon auspicio perché ottima nella prestazione globale della squadra.

I Carolina Panthers risorgono, trovano un altro successo contro i Jacksonville Jaguars per 34-27, tornando ad essere una seria candidata ai playoff. Gli Houston Texans travolgono gli Atlanta Falcons per 53-32 al termine di una partita in cui è stato impossibile annoiarsi, con touchdown e cambi di punteggio continuativi. I Baltimore Ravens trovano la terza vittoria sconfiggendo a fatica in trasferta i Pittsburgh Steelers, in crisi, per 26-23.

I Philadelphia Eagles prevalgono senza problemi sui New York Jets per 31-6; i Denver Broncos trovano la prima vittoria sorpassando in trasferta i Los Angeles Chargers per 20-13. Prima vittoria anche per gli Arizona Cardinals, vincitori fuori casa contro i Cincinnati Bengals per 26-23. Bye week per Detroit Lions e Miami Dolphins.