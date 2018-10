NFL 2018, 6a settimana: Rams a punteggio pieno, show tra Patriots e Chiefs

Nella 6a settimana della NFL 2018 rimangono in testa da soli i Los Angeles Rams, a punteggio pieno dopo la vittoria di misura sui Denver Broncos, ottenuta in trasferta, per 33-30: di nuovo protagonista il runner Gurley II che porta per la squadra in blu 208 iarde e 2 touchdown.

Vero show nel Sunday Night, con i New England Patriots che rompono l’imbattibilità dei Kansas City Chiefs per 43-40, con i due touchdown in corsa per Michel, per Mahomes, quarterback dei Chiefs, altra prova super con 4 touchdown in lancio: ora i Patriots tornano a fare paura. Sfida di alta classifica anche tra i Miami Dolphins ed i Chicago Bears, con i delfini celesti che prevalgono sugli orsi arancio-blu per 31-28.

I risultati delle sfide principali

I Washington Redskins vanno in positivo mettendo all’angolo i forti Carolina Panthers per 23-17, con un’ottima classifica per tutte e due. I Pittsburgh Steelers fanno il gran colpo in casa dei sorprendenti Cincinnati Bengals per 28-21, con una continuità della squadra della città dell’acciaio che si tramanda negli anni. I Baltimore Ravens hanno la meglio in casa dei Tennessee Titans con un netto 21-0 e si mettono all’inseguimento delle prime.

Nel Thursday Night tornano alla vittoria i campioni in carica dei Philadelphia Eagles, che vanno facili avanti in casa dei New York Giants per 34-13. I Dallas Cowboys si rimettono in corsa per i playoffs battendo degli irriconoscibili Jacksonville Jaguars per 40-7. Anche i Los Angeles Chargers vogliono dire la loro, sconfiggendo in trasferta i Cleveland Browns per 38-14.

Le altre partite

Gli Houston Texans centrano la terza vittoria consecutiva, vittima i Buffalo Bills per 20-13 e i texani sono ora a tre vinte e tre perse. I Minnesota Vikings sono di nuovo in palla contro gli Arizona Cardinals per 27-17, mentre i New York Jets fanno una grande prova sugli Indianapolis Colts per 42-34.

I Green Bay Packers fanno loro il Monday Night sui San Francisco 49ers, in crisi totale, per 33-30, con i gialloverdi a caccia dei playoffs. Provano a riproporsi i Seattle Seahwaks, vincendo facile sul campo degli Oakland Raiders per 27-3; gli Atlanta Falcons tornano alla vittoria con i Tampa Bay Buccaneers per 34-29, ora in negativo dopo il buon avvio di stagione. Bye week per Detroit Lions e New Orleans Saints.