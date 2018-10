NFL 2018, 5a settimana: corsa inarrestabile per i Los Angeles Rams e per i Kansas City Chiefs

Nella quinta settimana della NFL 2018 non cambia il volto davanti alla graduatoria: a fare di nuovo la differenza sono i Kansas City Chiefs, che sottomettono facilmente i Jacksonville Jaguars in uno dei big match: 30-14 con i tanti svarioni della difesa dei Jaguars che stavolta non si mostra all’altezza delle sue solite grandi prove.

Gran colpo anche dei Los Angeles Rams, vincitori in casa dei Seattle Seahawks per 33-31 con i tre touchdown in corsa di Gurley II, determinanti per la vittoria degli arieti.

I risultati delle sfide principali

I New Orleans Saints vincono la quarta sfida di fila nel Monday Night sui Washington Redskins per 43-19 con Drew Brees che diventa il leader storico delle iarde in lancio di tutta la lunga epopea della NFL, con oltre 72.000 iarde.

Sorprendentemente tra gli inseguitori ci sono anche i Cincinnati Bengals, che battono i Miami Dolphins (seconda sconfitta di fila) per 27-17. I New England Patriots tornano in record positivo battendo nel Thursday Night gli Indianapolis Colts per 38-24.

I Carolina Panthers si prendono la terza vittoria sconfiggendo sul filo del rasoio i New York Giants, in crisi, per 33-31. I Los Angeles Chargers si prendono il punto battendo gli Oakland Raiders in una sfida tutta californiana per 26-10, mentre i Buffalo Bills sorprendono i Tennessee Titans per 13-12, allontanandoli da una possibile fuga.

Le altre partite

E’ crisi vera per i Philadelphia Eagles. I Minnesota Vikings, giunti in finale di conference la scorsa stagione, ora altalenanti, vincono per 23-21 in trasferta e mandano in negativo le aquile. I Cleveland Browns provano a ritrovare i playoff dopo anni di assenza e battono senza touchdown i Baltimore Ravens per 12-9. I New York Jets cancellano le tre ultime sconfitte e battono i Denver Broncos per 34-16.

I Detroit Lions prevalgono sui Green Bay Packers per 31-23, mentre gli Houston Texans si rilanciano nel Sunday Night battendo nel derby del Texas i Dallas Cowboys per 19-16. Vittoria nettissima dei Pittsburgh Steelers, che annientano gli Atlanta Falcons per 41-17; infine gli Arizona Cardinals trovano il primo successo battendo in trasferta i San Francisco 49ers per 28-18. Bye week per i Chicago Bears che, seppur senza giocare, rimangono tra i primi, e per i Tampa Bay Buccaneers, a centro classifica.