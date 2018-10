NFL 2018, 4a settimana: Rams sempre più impressionanti

La quarta settimana dell’NFL 2018 registra le vittorie delle due capoliste agli estremi delle cinque giorni di sfide.

Nel Thursday Night, i Los Angeles Rams vincono per 38-31 sui Minnesota Timberwolves con i 5 touchdown del quarterback Goff, sempre più protagonista della lega, con 5 touchdown messi a segno. I Kansas City Chiefs vincono invece il Monday Night in casa dei Denver Broncos per 27-23, Mahomes è una realtà come quarterback dei Chiefs e la loro leadership è molto meritata.

I risultati delle sfide principali

I New England Patriots battono i Miami Dolphins nettamente con un successo molto netto, infliggendo la prima sconfitta alla squadra della Florida, e rilanciando le azioni dei blu scuro. I Chicago Bears vogliono finalmente tornare protagonisti con la terza vittoria di fila e con il 48-10 che non lascia discussioni sui Tampa Bay Buccaneers.

I Tennessee Titans infliggono la seconda sconfitta stagionale ai Philadelphia Eagles: 26-23 il risultato finale, che conferma i Titans di nuovo tra le migliori della stagione. Altra conferma dei Baltimore Ravens, che trionfano nel Sunday Night in casa dei Pittsburgh Steelers per 26-14. Macinano un’altra vittoria anche i Jacksonville Jaguars, che mettono alle corde i New York Jets per 31-12.

Gli altri risultati

I Cincinnati Bengals, con il successo in trasferta per 37-36 in casa degli Atlanta Falcons, mandano in crisi i falconi, con una sola affermazione in quattro gare. I Green Bay Packers tornano a vincere con il netto 22-0 contro i Buffalo Bills ed anche i New Orleans Saints si confermano in forma vincendo in casa dei New York Giants per 33-18.

I Seattle Seahawks trovano la seconda vittoria di fila sul campo degli Arizona Cardinals (senza vittorie) per 20-17, rimettendosi in corsa per una stagione positiva. I Dallas Cowboys sconfiggono i Detroit Lions per 26-24 e vivono questo inizio di stagione tra alti e bassi, mentre i Los Angeles Chargers prevalgono di un soffio sui San Francisco 49ers per 29-27.

Gli Oakland Raiders vincono una gara spettacolare contro i Cleveland Browns per 45-42, ottenendo la prima vittoria, stesso traguardo raggiunto dagli Houston Texans, che spiccano in casa degli Indianapolis Colts per 37-34. Bye week (settimana di riposo) per Carolina Panthers e Washington Redskins.