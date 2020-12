NFL, 16a settimana: i Packers piegano i Titans, gli Steelers battono i Colts

La 16a settimana della NFL 2020 restituisce ai Green Bay Packers il primo posto nella propria conference, battendo nel Sunday Night i Tennessee Titans per 40-14, lasciando agli avversari solamente le briciole e giocando in modo spietato, al massimo livello, giusto al punto per puntare alla qualificazione al SuperBowl, i Titans restano comunque primi del proprio raggruppamento. I Pittsburgh Steelers vincono per 28-24 contro gli Indianapolis Colts, fermano la striscia di tre sconfitte consecutive e trovano l’accesso alla postseason, un traguardo meritato dopo una stagione a livelli eccellenti, Indianapolis dovrà vincere per accedere ai playoff all’ultima settimana.

I Seattle Seahawks fermano i Los Angeles Rams per 20-9 e vincono il proprio raggruppamento, giungendo ai playoff con una giornata d’anticipo, male i Rams di nuovo che dovranno vincere nel prossimo turno per accedere alla fase finale. I Kansas City Chiefs battono gli Atlanta Falcons per 17-14, definiscono il primo posto nella conference e guadagnano il fattore campo per tutti i playoff, dominando come lo scorso anno e riproponendosi al primo posto per vincere il SuperBowl. Nel Thursday Night, i New Orleans Saints travolgono i Minnesota Vikings per 52-33 continuando a proporsi come una delle squadre più pronte per arrivare fino alla fine, dimostrando di avere potenzialità devastanti anche in attacco.

NFL, le altre partite

Nel Monday Night i Buffalo Bills sfondano in trasferta i New England Patriots per 38-9: i Bills vincono il proprio girone, vanno ai playoff e puntano anche al secondo posto nella conference, utlile per saltare il turno del wild card weekend. I Baltimore Ravens risorgono, battono i New York Giants per 27-13 e si ributtano a caccia di un posto ai playoff, da disputare con i Browns, i Dolphins ed i Colts, New York dovrà vincere all’ultimo turno e sperare nella sconfitta del Football Team per qualificarsi. Per l’appunto, i Miami Dolphins vincono in casa dei Las Vegas Raiders per 26-25 e restano in gara per una piazza da wild card per i playoff, Las Vegas fallisce anche quest’anno la qualificazione.

I Tampa Bay Buccaneers affondano fuori casa i Detroit Lions per 47-7 e trovano dopo molti anni la qualificazione ai playoff, grazie all’incredibile apporto dell’eterno Tom Brady. I San Francisco 49ers sorprendono in trasferta gli Arizona Cardinals per 20-12: mentre i 49ers colgono una vittoria che comunque non darà loro un posto nella postseason, i Cardinals cestinano una grande occasione. I New York Jets stoppano incredibilmente i Cleveland Browns per 23-16, Cleveland rishcia così di perdere nuovamente il treno playoff. I Carolina Panthers fermano fuori casa il Washington Football Team per 20-13: quest’ultimo fallisce la vittoria qualificazione e dovrà soffrire nell’ultimo turno per guadagnarsi la fase finale.

I Chicago Bears la spuntano in casa dei Jacksonville Jaguars per 41-17; i Dallas Cowboys disintegrano i Philadelphia Eagles per 37-17. I Los Angeles Chargers battono i Denver Broncos per 19-16; i Cincinnati Bengals vincono in casa degli Houston Texans per 37-31.