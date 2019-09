ItalVolley fa 3 su 3, vittoria anche sulla Romania

Dopo le vittorie con il Portogallo (3-0) e con la Grecia (3-1) anche la Romania viene sconfitta dalla nazionale italiana con un sonoro 3-1, tuttavia la prestazione generale degli azzurri non convince, avendo sofferto contro una squadra certamente modesta.E’ stata la caratteristica di questo europeo per l’Italia, numerosi cali di concentrazione che hanno regalato punti e persino un set agli avversari.

Comunque a Montpellier (Francia) gli azzurri si sono imposti per 3-1: 25-15, 25-14, 23-25, 25-14. L’unica novità in formazione è stata Filippo Lanza al posto dell’italo-russo Oleg Antonov, per il resto nessuna novità con Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Simone Anzani e Matteo Piano al centro e Massimo Colaci nel ruolo di libero.

I primi due set sono stati sotto il controllo degli azzurri, con molta determinazione la Romania ha provato a recuperare nel primo set ma la qualità dello zar a servizio a riportato avanti l’Italia. Nel momento in cui la partita sembrava chiusa un calo generale della squadra ha permesso alla Romania di prendere il terzo set.

Sul punteggio di 2-1 finalmente la nostra nazionale si scuote e domina il quarto set portando a casa l’incontro. Man of the match sicuramente uno scatenato Ivan Zaytsev con 27 punti segnati e 65% di precisione in attacco 4 ace e 3 muri, convincenti in attacco sia Filippo Lanza che Osmany Juantorena.

L’Europeo entrerà nel vivo martedi 17 con la sfida alla Bulgaria mentre il 18 ci sarà il big match con i padroni di casa della Francia, partite che faranno capire il reale valore di questa Italia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta dalla Rai. Dopo queste due partite il girone sarà concluso e le prime quattro andranno agli ottavi di finale, in totale ci sono 4 gironi da 6 squadre ciascuno.

La nazionale femminile ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei la scorsa settimana, ora tocca alla nazionale maschile non essere da meno.