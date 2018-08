Il ritorno di Tania Cagnotto sulle scene del nuoto mondiale

Una scelta che non è stata semplice per Tania Cagnotto, quella di tornare alla vita agonistica ma alla fine ha ceduto alle richieste dell’amica e collega Francesca Dallapé che l’ha voluto con lei alle Olimpiadi del 2020.

Amiche dentro la vasca ed anche fuori. Hanno condiviso non soltanto i successi sportivi ma anche il grande privilegio di diventare mamme. Insomma un’amicizia a 360 gradi la loro. E visto il rapporto tra le due, Tania non poteva dire certo “no” all’amica così ha dichiarato che a partire dal prossimo autunno, rientrerà in vasca insieme a Francesca per allenarsi in vista delle Olimpiadi.

Le due atlete hanno vinto ad oggi otto medaglie d’oro per la loro specialità “3 m syncho” e tantissime altre esperienze, tra cui, forse la più emozionante quella di diventare mamme nello stesso periodo. Trovandosi quindi a condividere notti insonni, biberon e pannolini. Stanno anche sviluppando un progetto nel mondo della cosmesi.

Il progetto si chiama #ShiseidoXSport: il brand made in Tokyo ha scelto di raccontare il rapporto che esiste tra bellezza e sport, descrivendo i vari step che le due donne adottano dalla preparazione della pelle per le loro gare ai segreti trucco per amplificare il loro livello beauty fuori dall’acqua.

Un progetto nuovo per le due atlete che sicuramente le ha unite ancora di più e ne ha rafforzato la già ben consolidata amicizia. Loro hanno infatti un concetto ben definito di amicizia che chiamano “sorellanza“, ossia la capacità di condividere qualcosa e la stima reciproca.

Alla domanda cosa vi manca di più della vita da atleta le due rispondono: “Viaggiare in squadra, gareggiare fare quelle gare, anche quelle poco importanti” (Tania Cagnotto); “Quell’adrenalina, quella paura, quelle insicurezze che ho odiato tanto e che adesso sento di avere bisogno, desidero ancora forti emozioni” (Francesca Dallapé).

Tania Cagnotto e Francesca Dallapé si fidano reciprocamente l’una dell’altra ed è forse questo il segreto dei loro successi in vasca.