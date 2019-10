Al Challenger di Firenze l’arbitro Moscarella fa apprezzamenti ad una 16enne: sospeso

L’arbitro milanese 46enne Gianluca Moscarella, durante una partita di tennis si è rivolto ad una giovane ball-girl di soli 16 anni, presente al match nel contesto di un progetto di alternanza scuola-lavoro: dopo aver sollecitato il tennista portoghese di terminare in fretta la partita, ha rivolto le sue attenzioni alla studentessa del liceo Dante Alighieri di Firenze, definendola fantastica e molto sexy, ponendole domande della serie “sei accaldata fisicamente o mentalmente?”.

Fortunatamente lo streaming con microfono, presente negli ultimi tempi in tutti i tornei Challenger sia in campo centrale ed in quelli secondari, ha permesso di registrare il tutto: i video online del match fiorentino, sul Grandstand della scorsa settimana, sono divenuti virali in poche ore.

Nella partita disputata tra l’italiano Enrico Dalla Valle ed il portoghese Pedro Sousa, che ha conquistato il torneo con un punteggio di 7-5, 4-6 e 6-4, le testimonianze e prove del fatto sono potute divenire consistenti: è stato così che Moscarella è stato sospeso temporaneamente dai suoi doveri di arbitro, sotto contratto con l’ATP come giudice di sedia dall’Associazione dei Professionisti del Tennis, secondo quanto dichiarato da un breve comunicato diramato in seguito all’avvio delle indagini.

Il giorno successivo al Challenger sembra che il “Mosca” non fosse più presente al circolo, data probabilmente la consapevolezza delle gravi accuse e delle possibili future ripercussioni sul suo futuro professionale.

Due anni fa l’arbitro internazionale Magdi Somat era stato radiato in seguito alle accuse mosse nei confronti di alcuni giudici di sedia come Cedric Mourier, Thomas Karlberg, Carlos Sanches e Fernando Sanchez, ritenendoli autori di molestie a sfondo sessuale: il sindacato ne avviò le indagini, concludendone la non verità delle accuse ed allontanando Somat dalla sua professione. L’egiziano avrebbe però menzionato anche Moscarella, in particolare riferendosi al torneo di Gstaad in cui, a suo dire, avrebbe commentato pesantemente un’addetta del torneo.